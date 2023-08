Foi adjunto de Fernando Santos e já foi oficializado no Catar

Ilídio Vale vai orientar a seleção de sub-23

Ilídio Vale, antigo adjunto de Fernando Santos na seleção nacional, é o novo selecionador sub-23 do Catar.

A Federação do país oficializou a chegada do experiente português, de 65 anos.

