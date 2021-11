Florentino assiste na goleada que permitiu ao Getafe passar de último para penúltimo

Equipa do médio internacional sub-21 chegou aos nove pontos e ganhou pela segunda vez em três jornadas

No primeiro jogo deste domingo, o Getafe contou com o português Florentino Luís em campo - e a fazer uma assistência para golo - a partir dos 65 minutos na goleada caseira ante o Cádiz (4-0), graças a golos do uruguaio Olivera, aos sete, de Cuenca, aos 60, do turco Unal, aos 81, e de Jaime Mata, aos 90+4, este último após passe do médio luso.

O resultado neste duelo de aflitos faz com que a equipa dos arredores de Madrid deixe o 20.º e último lugar de La Liga, passando a lanterna-vermelha ao Levante, com sete pontos.

Com nove pontos, são agora 19.º, dois abaixo da "linha de água", com o Cádiz no 16.º posto, com 12, interrompendo uma série de três jogos sem perder.

Ainda hoje, o quinto classificado Bétis visita o Elche à procura de pôr fim a uma série de duas derrotas seguidas, para poder continuar na corrida aos lugares de acesso à Liga dos Campeões, com a Real Sociedad a receber o Valência.