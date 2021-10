Florentino Luís lidera registos defensivos e destaca-se em La Liga

Médio cedido pelo Benfica tem 401 minutos disputados pelo Getafe.

Florentino Luís rumou no mercado de transferências de verão ao Getafe, por empréstimo do Benfica até ao final da temporada, somando até ao momento cinco jogos disputados pelo emblema espanhol.

O internacional sub-21 e campeão da Europa sub-19 tem mesmo vindo a destacar-se em La Liga, liderando os registos defensivos da prova.

Com 401 minutos disputados até ao momento, Florentino Luís é o líder do registo dos desarmes bem-sucedidos, tendo uma média de 4,7 a cada 90 minutos, encontrando-se à frente do seu colega de equipa, o uruguaio Damián Suárez, que tem 4,5.

Já relativamente à percentagem de desarmes bem-sucedidos face ao número de tentativas a cada 90 minutos, o português é o segundo jogador da tabela, com 70 por cento de taxa de sucesso, só superado pelo lateral-direito do Maiorca, Pablo Maffeo, que tem 87 por cento.

Falando de desarmes completos - desarme com a sua equipa a manter a posse de bola -, o médio é o terceiro melhor de La Liga, com 2,7, atrás de Damián Suárez e de William Carvalho (Bétis). Têm ambos 2.9 desarmes completos a cada 90 minutos.

Quanto às interceções de bola, Florentino encontra-se no segundo lugar, com 2,2, só ultrapassado por Renato Tapia, do Celta de Vigo, com 2,5.