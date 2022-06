Flamengo perde e imprensa brasileira garante saída de Paulo Sousa

Paulo Sousa, treinador do Flamengo

A imprensa brasileira dá a saída de Paulo Sousa como um facto consumado.

O Flamengo voltou a perder no Brasileirão, desta feita, por 1-0 com o Bragantino, e a imprensa brasileira dá a saída de Paulo Sousa como um facto consumado.

"Apenas a falta de um substituto imediato adia a demissão de Paulo Sousa", refere o Globoesporte, que dá conta da decisão irreversível que aponta para a saída do treinador português.

Apesar da decisão do Flamengo, acrescenta o mesmo site, Paulo Sousa pode manter-se ainda no comando da equipa até sábado, dia em que o Fla joga em Porto Alegre, com o Internacional. Aliás, a equipa só depois desse jogo regressará ao Brasil.