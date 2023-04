Flamengo humilhado, perde o Carioca. Vítor Pereira em risco

Após a vitória na primeira mão por 2-0, o Mengão foi vergado por 4-1 em casa do Fluminense, com o técnico português a ter sido, mais uma vez, muito criticado pelos adeptos ainda antes do intervalo.

O Flamengo, orientado por Vítor Pereira, perdeu este domingo a final do campeonato Carioca, após ter sido goleado por 4-1 na segunda mão, em casa do Fluminense, que se sagrou bicampeão, em mais um jogo em que o técnico português foi muito contestado pelos adeptos.

Depois de ter vencido a primeira mão por 2-0, o Mengão teve uma partida para esquecer, indo para o intervalo a perder pelo mesmo resultado, após golos de Marcelo (30') e Germán Cano (34'). Ainda antes da pausa, Vítor Pereira ouviu protestos nas bancadas: "Vá-se f... o meu Flamengo não precisa de você".

Na segunda parte, Cano (56') e Alexsander (65') aumentaram os números da derrota do Flamengo, que ainda reduziu aos 90+9', por Ayrton Lucas, já demasiado tarde, desperdiçando a oportunidade de conquistar mais um título na presente época.

Recorde-se que, desde que Vítor Pereira assumiu o leme do Flamengo, a equipa ficou em terceiro lugar no Mundial de Clubes e perdeu as finais da Supertaça do Brasil, Supertaça Sul-Americana e Taça Guanabara, juntando-se agora o campeonato Carioca a esta lista.