Flamengo fala em "negócio bem encaminhado com Vítor Pereira"

Marcos Braz, vice-presidente do futebol do Flamengo, mostrou-se confiante, mas falou em "alguns pontos jurídicos" que requerem "cuidado"

Vítor Pereira está a caminho do Flamengo, como já foi noticiado no final de novembro, e o vice-presidente para o futebol do clube brasileiro reconheceu tratar-se de um negócio bem encaminhado, embora com questões jurídicas ainda por resolver.

"É um assunto muito bem encaminhado com o Vítor Pereira. Eu acredito muito que em 2023 ele será o comandante. A gente tem alguns pontos jurídicos que a gente requer cuidado. A gente vai seguir os aconselhamentos que nos passaram", afirmou Marcos Braz no Catar, onde se encontra a acompanhar a seleção brasileira no Mundial.

Recorde-se que o contrato de Vítor Pereira com o Corinthians só expira no final deste ano. Em janeiro poderá assumir o comando do Fla.