Flamengo estuda nomes para a sucessão de Paulo Sousa e Pedro Martins está na lista

Pedro Martins na lista do Flamengo

Direção do clube carioca já pediu informações sobre as condições para contratar o tricampeão grego, mas ainda tem outros nomes em carteira. Saída de Sousa será efetivada quando o sucessor estiver fechado.

Pressionado pelas exibições e resultados aquém das expectativas, Paulo Sousa vai orientar o Flamengo no duelo de amanhã frente ao RB Bragantino, mas a Direção liderada por Rodolfo Landim não acredita que o treinador português consiga dar a volta à situação e já está no mercado à procura de um sucessor.

Segundo o que O JOGO apurou, Pedro Martins é um dos nomes que agrada à estrutura de futebol do emblema carioca. O treinador português, de 51 anos, sagrou-se tricampeão pelo Olympiacos nos quatro anos que leva no Pireu e tem contrato válido até 2024.

Ao que foi possível apurar, o Flamengo já encetou os primeiros contactos para saber quais as condições necessárias à contratação de Pedro Martins através de intermediários e está à espera de uma resposta do Olympiacos, embora continue a jogar em vários tabuleiros. Isto porque o treinador português faz parte de uma lista que também contempla profissionais brasileiros, com Cuca, campeão pelo Atlético Mineiro na última temporada, à cabeça. Porém, o Flamengo crê que será complicado convencer um treinador estrangeiro de renome a assumir um projeto a meio.

Rodolfo Landim também deseja que as negociações não se arrastem no tempo, pois a saída de Paulo Sousa só será consumada quando o rubro-negro carioca tiver tudo acertado com o seu sucessor.