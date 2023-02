"Flamengo é uma 'bagunça'. Se o Vítor Pereira tiver humildade e der um passo atrás..."

Zinho, antigo internacional brasileiro que jogou no Flamengo, Palmeiras, Grémio e Cruzeiro, entre outros, criticou o trabalho de Vítor Pereira à frente do Mengão. Em declarações num programa desportivo da ESPN, o antigo avançado disse que o treinador português devia ser humilde e reconhecer o trabalho de Dorival, o antigo técnico do Flamengo.

Flamengo é uma equipa desorganizada: "O Flamengo é uma "bagunça" com Vítor Pereira, é uma equipa desorganizada. O Gerson não rouba a bola, o Everton Ribeiro cansa-se, o Arrascaeta não marca... A equipa é desorganizada. Se o Vítor Pereira montar uma equipa mais compacta... O Flamengo não tem jogadores rápidos. É aqui que surge a grande charada do ano: o que é que Vítor Pereira vai fazer? Já fez tanta coisa e ainda não fez nada. Fica difícil ter certezas relativamente ao que vai fazer. Este início de trabalho não é confiável. É um bom treinador, mas o que tem feito aqui no Flamengo não me dá convicção para o que vai fazer."

Vítor Pereira deveria seguir passos de Dorival: "É só reconhecer que a equipa com o Dorival encaixava no meio-campo a jogar num losango. Se ele tiver essa humildade e der um passinho atrás... Se pensar: 'Estou a chegar e a conhecer este clube, como é que eles jogavam?'."