Flamengo de Vítor Pereira regressa às vitórias no campeonato carioca, com goleada

Triunfo por 5-0 sobre o Nova Iguaçu.

O Flamengo, orientado por Vítor Pereira, regressou no sábado aos triunfos no campeonato carioca, e logo com goleada, por 5-0, frente ao Nova Iguaçu. De recordar que na última jornada a formação comandada pelo treinador português não foi além de um nulo com o Madureira.

Pedro, aos 12 e 74 minutos, Fabrício Bruno, aos 29', Gabigol, aos 62' e 70', fizeram os golos do "Mengão".

Com esta vitória, o Flamengo ocupa a liderança do campeonato, com 10 pontos, mas mais um jogo disputado do que o segundo classificado, Bangu, que tem sete pontos, e mais dois do que o Fluminense, que tem seis pontos.