Flamengo de Vítor Pereira perde Supertaça sul-americana nos penáltis

Giorgian De Arrascaeta falhou o penálti que deu a conquista ao Independiente del Valle.

O Flamengo, do português Vítor Pereira, falhou na madrugada desta quarta-feira a conquista da Taça sul-americana, ao cair nos penáltis (4-5) perante o Independiente del Valle, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, em encontro da segunda mão.

Depois do desaire por 1-0 em Quito, os rubro-negros forçaram o prolongamento na segunda, com outro 1-0, graças a um golo de Giorgian De Arrascaeta, aos 90+6 minutos, mas, depois, cederam na lotaria, face, precisamente, a uma falha do uruguaio.

A formação equatoriana, que sucedeu ao Palmeiras, do também português Abel Ferreira, conquistou a primeira vitória na prova, depois do desaire na presença inaugural, em 2020, também face ao Flamengo, então liderado pelo luso Jorge Jesus.

