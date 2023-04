Flamengo de Vítor Pereira inicia com derrota a defesa do título na Libertadores

Equipa brasileira foi derrotada no reduto do estreante Aucas.

O Flamengo, de Vítor Pereira, iniciou a defesa do título da Taça Libertadores em futebol com um desaire por 2-1 no reduto do estreante Aucas, campeão do Equador, num embate disputado nas alturas de Quito.

A formação brasileira marcou primeiro, aos 39 minutos, por intermédio de Matheus França, um dos dois jogadores que transitaram do último onze do Fla, o que bateu o Fluminense por 2-1, na primeira mão da final do Campeonato Carioca.

Os canarinhos chegaram ao intervalo na frente do jogo da ronda inaugural do Grupo A, mas, na segunda metade, os locais foram melhores e chegaram à igualdade aos 58 minutos, por intermédio de Erick Castillo.

O mesmo jogador voltou a bater o guarda-redes do Flamengo, aos 66 minutos, mas o golo foi invalidado pelo árbitro, depois de descortinar uma falta de um jogador local nas imagens do VAR.

O conjunto da casa acabou, no entanto, por chegar mesmo ao segundo golo e, ao triunfo, aos 85 minutos, com o veterano Roberto Ordóñez, possante avançado de 37 anos, a fazer um chapéu a Santos, depois de uma assistência de Cuero.

O Flamengo, que na presente temporada já perdeu o Mundial de clubes, a Supertaça sul-americana e a Supertaça brasileira, começou, assim, da pior forma a defesa da Libertadores, num Grupo A que também com Racing Club (Argentina) e Nublense (Chile).