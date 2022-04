Flamengo, de Paulo Sousa, vence São Paulo e sobe ao segundo lugar do Brasileirão

Triunfo por 3-1 na segunda ronda da prova.

O Flamengo, treinado pelo português Paulo Sousa, venceu o São Paulo, por 3-1, na segunda jornada do campeonato brasileiro de futebol, subindo ao segundo lugar, atrás do líder Corinthians, treinado por outro português, Vítor Pereira.

A equipa carioca adiantou-se no marcador aos 25 minutos, pelo avançado Gabriel Barbosa, mas o São Paulo restabeleceu o empate à beira do intervalo, aos 41, pelo avançado argentino Jonathan Calleri.

Na segunda parte, a supremacia do Flamengo, já notória até ao intervalo, foi, finalmente, materializada em golos, pelo central chileno Maurício Isla, aos 69 minutos, e pelo médio uruguaio Giorgian De Arrascaeta, aos 72.

Com este triunfo, o Flamengo subiu ao segundo lugar do Brasileirão, com quatro pontos, menos dois do que o líder Corinthians, de Vítor Pereira, mas com os mesmos de Santos e Fluminense, terceiro e quarto classificados, enquanto o São Paulo é quinto, com três.

As outras duas equipas treinadas por técnicos portugueses, o Palmeiras, de Abel Ferreira, e o Botafogo, de Luís Castro, seguem em 14.º e 18.º lugares, com um e zero pontos, respetivamente, embora a equipa do Rio de Janeiro só tenha um jogo disputado.