Flamengo, de Paulo Sousa, sofre empate nos descontos e soma quarto jogo sem vencer

Paulo Sousa, treinador do Flamengo

Redação com Lusa

Quando o triunfo parecia ser o desfecho mais certo, o Ceará arrancou o empate aos 90+1

O Flamengo, de Paulo Sousa, empatou este sábado no campo do Ceará (2-2), em jogo da sexta jornada do Brasileirão e somou o quarto jogo consecutivo sem vencer na competição.

Em Fortaleza, o Flamengo até se colocou no comando do desafio, através de Willian Arão (7), mas o Ceará respondeu por Mendonza (26), antes de Arão bisar, aos 38, para voltar a colocar o conjunto do Rio de Janeiro em vantagem ao intervalo.

Quando o triunfo parecia ser o desfecho mais certo, Nino Paraiba (90+1) fixou o resultado em 2-2.

Na classificação liderada de forma isolada pelo Corinthians, o Flamengo, que não vence há quatro jogos, é 14.º, com seis, os mesmo do Atlético Paranaense (menos um jogo).