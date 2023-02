"Flamengo de Jorge Jesus foi a melhor equipa que vi no Brasil"

Raul Vítor Maia, da "SBT", comenta a possibilidade do português ganhar a corrida ao lugar de selecionador brasileiro

Quando se fala em Jorge Jesus como uma das hipóteses mais fortes para assumir a seleção do Brasil, O JOGO questionou o jornalista Raul Vítor Maia, do canal "SBT", quanto a essa possibilidade.

"Acredito que seria interessante vê-lo no comando técnico da Seleção Brasileira. O Flamengo de 2019 foi a melhor equipa que vi atuar no Brasil nos últimos anos, e essa opinião não se restringe apenas a mim. Muitos outros brasileiros têm na memória recente o sucesso avassalador de Jorge Jesus no Flamengo. Portanto, não é um nome que desagrada", afirma Maia, lembrando depois que a experiência do treinador no Fla pode ser determinante para o sucesso, caso seja ele o escolhido pela CBF.