Flamengo avança por Vítor Pereira e acordo poderá estar para breve

Depois de abandonar o Corinthians, técnico português negoceia contrato com o gigante do Rio de Janeiro.

Vítor Pereira alegou motivos familiares (doença da sogra) para abandonar o comando técnico do Corinthians, cargo que desempenhou na época passada, mas nas últimas horas ganhou consistência a ideia de que o português poderá assinar por outro clube do Brasil, no caso o Flamengo. O JOGO confirmou que decorrem negociações entre as partes e que o acordo poderá estar para breve.

O clube do Rio de Janeiro fez uma abordagem muito forte junto de Vítor Pereira e estará muito perto de conseguir a sua contratação, isto depois de terem ficado congeladas as conversações com Dorival Júnior, que venceu a Taça Libertadores e esperava avanços para renovar e continuar o seu trabalho. Mas o Flamengo tem outra ideia e Vítor Pereira é o nome escolhido para o cobiçado cargo.