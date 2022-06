Flamengo anuncia a saída de Paulo Sousa do comando técnico

Treinador não resistiu a mais uma derrota, agora frente ao Red Bull Bragantino.

Acabou a aventura de Paulo Sousa enquanto treinador do Flamengo. O clube brasileiro anunciou na noite desta quinta-feira a saída do treinador, assim como da restante equipa técnica. Mário Jorge, que comanda os sub-20, irá orientar os trabalhos previstos para sexta-feira, segundo explicou o clube.

Contestado pelos adeptos e vítima da desconfiança da Direção e de um balneário relutante em aceitar a sua mensagem, o treinador português, de 51 anos, não resistiu à derrota da última madrugada frente ao RB Bragantino (0-1) que deixou o rubro-negro carioca no 14.º lugar no Brasileirão.

Contratado a 29 de dezembro de 2021, Paulo Sousa nunca conseguiu afastar o fantasma de Jorge Jesus, cujo nome foi insistentemente entoado a cada má exibição da equipa, e somou apenas 19 vitórias nos 32 jogos em que orientou o Flamengo. No período de tempo em que esteve no banco rubro-negro, o português teve a oportunidade de conquistar dois troféus, mas perdeu a Supertaça do Brasil para o Atlético Mineiro no desempate por penáltis e o Estadual do Rio de Janeiro para o Fluminense.

Refira-se que Paulo Sousa sai do Flamengo - com quem tinha contrato até 2023 - com uma indemnização de 7 milhões de reais, que equivalem a aproximadamente 1,4 milhões de euros.