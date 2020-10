Firmino vira problema no Liverpool e apontam Diogo Jota como solução

Rendimento do brasileiro tem ficado aquém das expectativas.

Depois de um arranque de temporada promissor, com três triunfos nos três primeiros jogos da Liga inglesa, o Liverpool caiu com estrondo frente ao Aston Villa, encaixando uma surpreendente goleada, de 7-2.

Na sequência da "hecatombe", começaram a procurar-se culpados em Anfield e um dos nomes mais visados tem sido o de Roberto Firmino, dono do posto de ponta de lança no trio ofensivo dos "reds".

A exibição do brasileiro em Birmingham foi pálida, mas o problema não é de agora. Desde a retoma do futebol na época passada que Firmino tem sentido dificuldades em reencontrar o caminho do golo - ainda não faturou em 2020/21 - e, de acordo com o Liverpool Echo, já virou "um problema" na equipa orientada por Jurgen Klopp.

A mesma publicação aponta possíveis soluções e uma delas envolve um português: Diogo Jota, contratado no verão ao Wolverhampton por 43 milhões de euros. O jornal britânico considera que está na altura de lançar o internacional luso no habitual onze titular, mesmo sabendo que Jota se sente mais confortável como extremo.

Contudo, os registos goleadores do jogador de 23 anos nos Wolves deixam boas indicações e os adeptos do Liverpool também já reclamam a aposta no reforço, que já foi muito elogiado por Klopp. O japonês Takumi Minamino é outra opção para o ataque.