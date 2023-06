Fiorentina aproxima-se de Luís Maximiano

Clube italiano sonda a possibilidade de contratar o guardião português.

Noticia o jornalista Gianluca di Marzio que a Fiorentina está em contactos com a Lázio para aferir a possibilidade de contratar o guarda-redes português Luís Maximiano.

A meta é substituir o guardião Terraciano e Maximiano poderá estar disposto para a mudança por só ter jogado seis vezes na época de estreia pela equipa que seria 2.ª classificada na Serie A.

A Fiorentina foi oitava classificada no principal campeonato e entende, escreve Di Marzio, que o português será uma opção mais em conta do que Vicario, do Empoli.