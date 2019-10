Final da Libertadores em risco? Regulamento pode ajudar Jorge Jesus

O Flamengo tem até 1 de novembro para se defender da acusação

A notícia surgiu na segunda-feira: a CONMEBOL abriu um processo a Jorge Jesus pelo atraso do Flamengo para a segunda parte do jogo com o Grémio , a contar para meia-final da Taça dos Libertadores, que o Mengão venceu por 5-0. Segundo a FOX Sports do Brasil, houve um atraso de dois minutos na vinda dos balneários e o treinador português poderá ser castigado por um jogo, falhando a grande final diante do River Plate, marcada para 23 de novembro, em Santiago do Chile.

Cerca de 24 horas depois, as notícias são mais animadoras para o treinador português do Flamengo. Pelo menos a julgar pela notícia do diário argentino Olé. Aquele jornal desportivo teria apurado junto de fonte da CONMEBOL que o castigo a Jorge Jesus não o impedirá de estar na final de Santiago do Chile, visto que será apenas uma multa,

Ao saber-se do processo rapidamente surgiram as comparações com o que sucedeu com Marcelo Gallardo, treinador do River Plate, que falhou um dos jogos da meia-final da Taça dos Libertadores do ano passado. A diferença, explica o Olé, é que o treinador argentino era reincidente.

O Flamengo tem até 1 de novembro para se defender da acusação. Além disso, o emblema carioca pode também ser punido pelo festejo de Gabigol, que se dirigiu à bancada e exibiu um cartaz que dizia ´Hoje tem gol do Gabigol'. O avançado brasileiro não tem a presença na final em risco, mas pode haver uma multa pesada para o Flamengo.