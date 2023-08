Fim da polémica: Mário Rui renova contrato com o Nápoles

Depois de o agente do lateral esquerdo ter garantido que iria pedir uma transferência caso surgisse uma proposta convincente, isto depois de terem falhado negociações iniciais com vista a uma renovação, ambas as partes chegaram a acordo para a permanência de Mário Rui no campeão italiano.

Acabou a incerteza em torno do futuro de Mário Rui. O campeão italiano Nápoles anunciou esta segunda-feira que chegou a acordo para renovar contrato com o lateral esquerdo português até 2026, terminando desta forma com uma polémica que se tinha instalado após uma falha inicial nas negociações.

Recorde-se que, na semana passada, o agente do internacional português, que representa o Nápoles há seis temporadas, revelou que ambas as partes não conseguiram chegar a acordo para a renovação e até arrasou o presidente do clube, Aurelio De Laurentiis, de não valorizar o jogador.

Nesse âmbito, Mario Giuffredi acrescentou que o defesa de 32 anos iria pedir uma transferência caso surgisse uma proposta convincente, colocando o seu futuro em dúvida.

No entanto, a situação ficou resolvida e Mário Rui vai mesmo continuar ao serviço dos napolitanos, depois de uma época em que apontou sete assistências em 28 jogos, contribuindo para a terceira Serie A da história do emblema, 33 anos depois da última.