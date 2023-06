Filipe Gouveia eleito o treinador do ano na segunda divisão saudita

Técnico português subiu o Al Hazem à primeira divisão saudita, terminando o segundo escalão no terceiro lugar, com menos quatro pontos do que o campeão Al Ahli.

A Liga da Arábia Saudita elegeu Filipe Gouveia como o treinador do ano na segunda divisão, após ter orientado o Al Hazem à subida ao primeiro escalão do país.

A equipa orientada pelo técnico português terminou a segunda divisão saudita no terceiro lugar, com 68 pontos, menos quatro do que o campeão Al Ahli (72) e em igualdade pontual com o Al Akhdoud (segundo).