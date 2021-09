Filho de Eliseu está a seguir pisadas do pai em Espanha

Jovem médio português estreou-se, há poucos dias, com a camisola do Málaga, num jogo ante os juniores do Cádiz. Agora, assinou um contrato

Tal como o pai Eliseu, antigo jogador do Benfica e internacional português, fez entre 2007 e 2008 e desde 2010 a 2014, o filho Guilherme, de 16 anos, vai também, anunciou esta terça-feira, envergar o emblema do Málaga, atuando na equipa de juniores.

"Uma nova etapa na minha vida está a começar, com uma ilusão muito grande. É um orgulho enorme poder vestir esta camisola. Espero crescer como jogador e como pessoa. Obrigado por confiarem em mim", referiu o jovem médio, na rede social Twitter, tendo manifestado esperança em atingir a equipa principal do clube.

Guilherme, que ao contrário do pai, atua na zona central do terreno, assinou contrato (duração não foi revelada) na companhia dos progenitores, conheceu melhor as instalações do clube e seguirá a desenvolver-se na 'cantera' andaluz.

O jovem médio português (ex-Damaiense) iniciou a nova experiência na curta carreira ao estrear-se, há poucos dias, com a camisola do Málaga num jogo ante as promessas do Cádiz, tendo sido suplente utilizado.