Figo reage ao contrato multimilionário de Messi: "Merecem uma estátua..."

Antigo internacional português publicou uma mensagem no Twitter a propósito dos valores do vínculo contratual entre Messi e Barcelona revelados, este domingo, pelo jornal El País

Luís Figo, antigo internacional português, reagiu sarcasticamente, este domingo, aos detalhes revelados do vínculo contratual entre Lionel Messi e o Barcelona, assinado em 2017 e que termina no final desta temporada, com um incrível valor superior a... 555 milhões de euros.

"Os assessores [representantes] de Messi merecem uma estátua. A gestão da direção do Barcelona só se pode comparar à de Gaspart]", escreveu Figo, evocando, em tom crítico, a presidência blaugrana de Joan Gaspart, assumida entre 2000 e 2003.

O antigo dirigente do emblema catalão considerou-se, em novembro de 2020, numa entrevista ao diário espanhol El Mundo, como o "pior presidente da história" do clube do país-vizinho, afirmação feita em defesa do então criticado Josep Maria Bartomeu, responsável pelo atual contrato principesco de Messi.

Ainda antes da recente reação pública de Luís Figo, o Barcelona emitira um comunicado no qual "lamenta a publicação de um documento privado e que está ao abrigo do princípio de confidencialidade entre as partes".

O clube da Catalunha garantiu que vai proceder à instauração de "ações legais" contra o jornal El Mundo, que fez manchete, este domingo, com os valores do atual contrato de Messi com o Barcelona, "por qualquer dano que possa ter causado".