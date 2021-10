Figo: "Mundial a cada dois anos? Uma loucura de gente que não pensa no bem do futebol"

Antigo internacional português criticou possibilidade de alteração no calendário dos Mundiais.

Desde que foi candidato à presidência da FIFA, em 2015, o antigo internacional português Luís Figo tornou-se uma espécie de "consultor" sobre situações que envolvem a entidade máxima do futebol mundial. Em entrevista à agência EFE, o ex-craque foi questionado sobre a possibilidade do Mundial passar a ser a cada dois anos. E criticou a discussão.

"Parece-me uma loucura e de gente que não pensa no bem do futebol. Não tem sentido fazer um Mundial a cada dois anos. No calendário que temos, um Mundial a cada dois anos, um Europeu a cada dois anos, a fase de qualificação... Para mim é ridículo uma competição jogada num tão curto espaço de tempo", atirou.

Na mesma entrevista, Figo também foi questionado se voltaria a ser candidato da instituição em algum momento. "Não sei, porque não faço planos a longo prazo. Surgiu a oportunidade naquela altura [2015] e achei que era o momento exato para colocar em causa toda a máfia que havia na organização. No final, o tempo acabou por me dar razão. Se num futuro próximo surgir outra oportunidade e achar que é o momento, porque não?", afirmou.

O antigo médio do Barcelona, Real Madrid e Sporting também foi questionado sobre o desempenho de João Félix no Atlético de Madrid. E saiu em defesa do compatriota. "O João tem uma qualidade imensa. Logicamente depende dos interesses da equipa e o treinador decide, mas é muito mais fácil tirar todo o potencial do João se jogar na sua posição, se puder demonstrar realmente na sua posição toda a sua qualidade e reportório técnico", disse.