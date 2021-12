FIFPro nomeia Ronaldo, Bruno Fernandes e Rúben Dias para onze do ano

Melhor formação deste ano, a ser eleita pelo organismo sindical, será divulgada em 17 de janeiro de 2022

Os internacionais portugueses Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes, do Manchester United, e Rúben Dias, do Man. City, estão nomeados para a eleição do melhor onze masculino do Sindicato Internacional de Futebolistas Profissionais (FIFPro) em 2021.

O lote de eleitos, divulgado esta terça-feira pela FIFPro, e escolhido por jogadores profissionais, é composto por três guarda-redes, seis defesas, seis médios e oito avançados. Os 11 vencedores serão anunciados a 17 de janeiro de 2022.

Confira abaixo a lista completa.

Guarda-redes: Alisson Becker (Brasil/Liverpool), Gianluigi Donnarumma (Itália/Milan/Paris Saint-Germain) e Édouard Mendy (Senegal/Chelsea)

Defesas: David Alaba (Áustria/Bayern/Real Madrid), Jordi Alba (Espanha/Barcelona), Trent Alexander-Arnold (Inglaterra/Liverpool), Dani Alves (Brasil/São Paulo/Barcelona), Leonardo Bonucci (Itália/Juventus) e Rúben Dias (Portugal/Manchester City)

Médios: Sergio Busquets (Espanha/Barcelona), Kevin De Bruyne (Bélgica/Manchester City), Bruno Fernandes (Portugal/Manchester United), Frenkie de Jong (Holanda/Barcelona), Jorginho (Itália/Chelsea) e N"Golo Kante (França/Chelsea)

Avançados: Karim Benzema (França/Real Madrid), Cristiano Ronaldo (Portugal/Juventus/Manchester United), Erling Haaland (Noruega/Borussia Dortmund), Robert Lewandowski (Polónia/Bayern), Romelu Lukaku (Bélgica /Inter Milão/Chelsea), Kylian Mbappé (França/Paris Saint-Germain), Lionel Messi (Argentina/Barcelona/Paris Saint-Germain) e Neymar (Brasil/Paris Saint-Germain)