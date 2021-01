"Ficar no Marselha até ao final da época? Sim, a menos que me queiram despedir"

A época do Marselha está a correr abaixo das expectativas e, inevitavelmente, gera-se alguma dúvida em relação à continuidade de Villas-Boas no comando técnico. O treinador mostrou-se bem disposto, quando questionado acerca do tema.

O Marselha fez esta terça-feira a apresentação do polaco Milik, reforço do emblema francês, vindo do Nápoles. André Villas-Boas e o diretor desportivo Pablo Longoria estiveram presentes na conferência de imprensa, em que, além do jogador, se falou do momento atual dos olympiens.

Com a fraca prestação na Liga dos Campeões e com resultados aquém do esperado no campeonato, a liderança de Villas-Boas tem sido posta em cheque por alguns críticos. Na conferência, perguntaram ao treinador se vai acabar a época no Marselha e a resposta foi bem disposta.

"[risos] A menos que o Pablo [Longoria] queira despedir-me... Mas pode acontecer, olhem como está o mundo do futebol hoje em dia", disse.

Voltando ao mercado, Villas-Boas diz que não está preocupado com eventuais saídas na última semana da janela de transferências. "Perdemos o Morgan Sanson [n.d.r reforço do Aston Villa] e temos de substituí-lo. Estamos a ver a melhor opção. Tanto para agora, como para o futuro. Seja comigo ou sem mim", referiu.