Ferro de volta ao Hajduk: "As boas recordações foram fator decisivo"

Benfica e Hajduk oficializaram a transferência. Defesa português assina até 2026

O defesa português Ferro foi oficializado no Hajduk Split com contrato até 2026 e mostrou, aos meios do clube croata, a sua satisfação por voltar.

"É um prazer estar de volta e estou muito feliz em poder ajudar a equipa. O fator decisivo foi as boas recordações do clube e de Split. Terminamos a temporada de forma perfeita, e estou especialmente feliz por aquele golo na final da Taça. Certamente me lembrarei daquele momento para sempre e espero que nos sintamos da mesma forma no final desta temporada. Conheço a maioria dos jogadores, mal posso esperar para conhecer o novo treinador e os novos jogadores e trabalhar ao máximo para entrar na equipa", afirmou Ferro.

O diretor desportivo do Hajduk, Mindaugas Nikolicius, elogiou o português: "Dado que Ferro já fez parte da nossa equipa, não é necessário descrever em detalhe o seu perfil e características de jogo. Conhecemos bem as suas qualidades e estamos confiantes de que ele pode Corresponder aos requisitos do nosso sistema. Pelas suas qualidades futebolísticas, experiência de jogar ao mais alto nível, grande paixão e motivação, deverá trazer mais qualidade à nossa equipa".

