Fernando Santos prefere olhar para a equipa: "Estrelas só conheço no céu"

Novo selecionador da Polónia não quis comentar diretamente a passagem do compatriota Paulo Sousa pelo lugar de selecionador polaco. Abordou ainda a formação da nova equipa técnica e o talento que tem à disposição

Comparações com Paulo Sousa: "Sou amigo do Paulo [Sousa], tenho uma relação com ele há muitos anos, estivemos juntos nas camadas jovens de Portugal. Somos pessoas distintas. Nunca analiso o trabalho dos meus colegas. Pensarmos que somos melhores ou piores só por termos estilos diferentes..."

Equipa técnica: "Na Grécia tinha um colaborador que era grego. Acho importante ter um colaborador polaco, nesta fase inicial é muito importante. Não trabalho com equipas técnicas muito grandes, é muita gente a trabalhar ao mesmo tempo e não é algo muito positivo, na minha opinião. Seguramente irá haver um elemento polaco na equipa técnica."

Talento e importância da equipa: "Tenho uma expressão que uso muitas vezes: Estrelas só conheço no céu. E nunca vi lá nenhuma sozinha. A equipa tem de ser um conjunto de estrelas."