Presidente da Federação da Polónia partilhou recado de Fernando Santos: "Nada mudou"

Por via de uma publicação nas redes sociais de Cezary Kulesza, presidente da Federação Polaca de Futebol, o antigo selecionador nacional desmentiu as notícias da imprensa que apontam para a sua vontade de rescindir contrato.

Cezary Kulesza, presidente da Federação Polaca de Futebol, recorreu este domingo às redes sociais para desmentir que Fernando Santos tenha a intenção de renunciar ao comando da seleção, informação que chegou a circular na imprensa daquele país.

O antigo selecionador nacional acabou por também participar de forma indireta nessa mesma publicação, desmentindo também que tenha a vontade de deixar a Polónia.

"As notícias da Comunicação Social de que Fernando Santos pretende renunciar à liderança de nossa equipa não são verdadeiras. Tenho um pequeno recado do técnico Fernando Santos para todos os adeptos da seleção polaca: 'Tenho um contrato válido com a seleção e nada mudou quanto a este assunto. Conto com o vosso apoio na luta pelo Campeonato da Europa!'", escreveu Kulesza.

Este esclarecimento surge depois de a própria Federação Polaca também ter desmentido este domingo que Fernando Santos estivesse a negociar uma transferência para o Al Shabab, clube da Arábia Saudita.