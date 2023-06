Fernando Santos após derrrota da Polónia: "Não tenho explicação. Isto nunca me aconteceu"

Declarações de Fernando Santos após a derrota da Polónia com a Moldávia (3-2)

A Polónia, orientada por Fernando Santos, desperdiçou uma vantagem de dois golos e acabou a perder contra a Moldávia, deixando o técnico português desiludido.

"Não consigo explicar. Nós simplesmente desaparecemos deste jogo. Não vejo outra explicação que não seja simplesmente a falta de concentração e de uma abordagem correcta. Ao intervalo, sublinhámos que tínhamos de estar concentrados e que tínhamos de ter sempre a posse de bola. Na primeira parte, jogámos de forma agressiva. Os rivais não criaram qualquer perigo. No intervalo, avisei os jogadores que tínhamos de manter o mesmo nível em termos de agressividade e de criação de situações. No entanto, desaparecemos do jogo", afirmou.

"Jogos como este acontecem, mas não consigo explicar. Principalmente depois do trabalho que fizemos no primeiro tempo. Não havia nenhuma indicação de que a situação poderia mudar daquela maneira. Não vejo outra explicação a não ser simplesmente a falta de concentração e de uma abordagem correta. Não sofremos golos nos dois jogos anteriores, por isso, em termos defensivos, não é de pôr em causa as minhas convocatórias. Todos são responsáveis por este resultado. Talvez eu devesse ter sido mais agressivo durante o intervalo e deveríamos ter defendido o resultado. Isto nunca me aconteceu, embora tenhamos visto coisas semelhantes no confronto com a República Checa", explicou o selecionador polaco.

A desilusão de Fernando Santos prosseguiu no seu discurso: "Simplesmente oferecemos o golo do 2-1 aos nossos rivais. Fizemos alterações para acalmar a equipa. A verdade é que fomos nós que perdemos o encontro, mas claro que os rivais estão de parabéns.

No intervalo, falámos em manter o ritmo, mas depois aconteceu algo que não compreendemos. A única coisa que podemos fazer é pedir desculpa, mas é muito difícil de entender. Temos de levar o adversário a sério até ao fim. Temos de aprender com isto."