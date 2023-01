Fernando Santos na mira da seleção da Polónia

Ex-selecionador português na lista para suceder a Czeslaw Michniewicz

Fernando Santos deixou recentemente a seleção de Portugal, mas pode em breve retomar a carreira. Segundo vários meios polacos, a federação daquele país está a considerar o nome do técnico português para suceder a Czeslaw Michniewicz, que saiu após a participação no Mundial do Catar.

Segundo as publicações da Polónia, Fernando Santos está bem cotado para o cargo por ter conseguido rentabilizar o talento da seleção de Portugal e antes da grega. O sucesso com Ronaldo faz os polacos pensam numa situação semelhante com Lewandowski.

Aos 68 anos, Fernando Santos esteve à frente de Portugal desde 2014, tendo conquistado um Europeu e uma Liga das Nações.