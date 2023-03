Fernando Santos e a derrota na estreia pela Polónia: "Não mudou a minha visão do jogo..."

Antigo selecionador de Portugal salienta, no entanto, que a derrota por 3-1 com a Chéquia "não pode voltar a acontecer"

Fernando Santos estreou-se no comando da seleção da Polónia com uma derrota por 3-1 diante da Chéquia. As críticas ao antigo selecionador português foram muitas, mas, em conferência de Imprensa de antevisão ao duelo frente à Albânia (segunda-feira, 19h45), o técnico garantiu que a sua visão do jogo "não mudou". Salientou, no entanto, que uma derrota do género "não pode voltar a acontecer".

"O encontro com a Chéquia não mudou a minha visão do jogo. As ideias podem ainda não ter sido implementadas, mas as conclusões são óbvias. É algo que não pode voltar a acontecer. Foi difícil para os jogadores e para o staff. O mais importante é os jogadores recomporem a cabeça. Não podemos esquecer, mas não podemos repetir", começou por dizer.

"Teremos de mudar algumas coisas, por duas razões: uma delas tem a ver com a maneira como olho para a equipa adversária. A segunda tem a ver com o facto de termos jogado uma partida e precisarmos de estar frescos", continuou, antes de concluir:

"Não vão existir mudanças radicais. Queremos mostrar caráter e aquilo que caracteriza os polacos: espírito de sacrifício e capacidade de fazer coisas importantes. Respeitamos muito a Albânia, mas temos de ser nós a mandar. Temos qualidade para ter a bola, transportar o jogo. Temos de entrar em campo e acreditar que podemos fazer um grande jogo."