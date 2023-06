Fernando Santos arrasado: "Que volte para Portugal, o nosso plantel não joga sozinho"

Jacek Bak, antigo capitão da Polónia, voltou a tecer palavras duras na direção do antigo selecionador nacional, após a Polónia ter sido derrotada na Moldávia, desperdiçando uma vantagem de dois golos.

Jacek Bak, antigo capitão da Polónia, depois de já ter criticado recentemente Fernando Santos, voltou a fazê-lo duramente na sequência da derrota na Moldávia (2-3), relativa à qualificação para o Euro'2024, em que a seleção desperdiçou uma vantagem de dois golos ao intervalo.

"Santos é muito calmo e nós precisávamos de orientação ao intervalo ou numa fase final do jogo. Quando olho para ele, fico com a impressão de que adormece no banco. E os nossos jogadores adormecem com ele. Um jogador vai para o campo com o que o treinador lhe diz. Já tivemos Paulo Sousa e agora temos outro português, já chega. Um era só espetáculo e o outro adormece no banco e nós com ele. Os seus resultados com Portugal são históricos, mas qualquer um seria bem-sucedido ali. Temos de viver a nossa mentalidade. Eu acho que Santos ainda não conhece os jogadores", começou por atirar, em declarações ao jornal polaco "Super Express".

O antigo central, de 50 anos, que representou o Lech Poznan, Lyon, Lens, Al-Rayyan (Catar) e Austria Wien na carreira, prosseguiu, defendendo a saída do antigo selecionador nacional, que recebeu esta terça-feira uma mensagem de apoio por parte do presidente da Federação de futebol polaca, Cezary Kulesza.

"Sendo honesto, que mandem Fernando Santos de volta para Portugal, porque isto não tem explicação. Esta equipa não pode adormecer em campo. Ele pode ter um plantel como Portugal, que joga sozinho, mas o nosso não. Precisamos de carisma e ele adormece", sentenciou.

Ao fim de três jornadas, a Polónia ocupa o quarto lugar do Grupo E de qualificação para o próximo Europeu, com três pontos, atrás da Moldávia (terceira, com cinco e mais um jogo), Albânia (segunda, com seis) e Chéquia (primeira, com sete), sendo que apenas os dois primeiros conferem acesso à fase final.