Fernando Santos apresentado como selecionador: "A partir de hoje sou polaco"

Novo selecionador da Polónia elogiou a nova casa. Quer dar alegrias ao povo na primeira aventura pós-Portugal

Pragmatismo: "Se acham que ganhar é ser pragmático, sim. A questão defensiva não percebo. Marcámos muitos golos. Se isso é pragmatismo? Não. Não há nenhuma equipa do Mundo que ganhe sem equilíbrio. Para ganhar é preciso jogar bem. De preferência muito bem. Temos de aproveitar todos os talentos."

Valor da Polónia: "A Polónia é um grande país, com uma história enorme, uma cultura enorme, semelhante ao nível da sua seleção nacional. É uma equipa com muitos jogadores de qualidade, é uma das equipas que foi ao Mundial. Para mim é algo gratificante, poder continuar esta carreira de selecionador num país com tanta influência, com tanta qualidade. A partir de hoje sou polaco, sou um de vocês. Vamos fazer de tudo para dar alegrias ao povo polaco."

Receção da Polónia: "Vão habituar-se a ver-me por aí. Não queria deixar de agradecer a forma como ontem fomos recebidos, tanto eu como a minha equipa técnica. Quase nos sentimos em casa, e rapidamente começámos a trabalhar e a pensar no futuro. É preciso tempo. Deixo uma palavra de ambição, de muita confiança no que vamos fazer. "