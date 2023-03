Fernando Santos após estreia a perder: "Temos muito trabalho pela frente"

Declarações de Fernando Santos, após a estreia ao comando da Polónia, com derrota frente à Chéquia (3-1), na primeira jornada do Grupo E da fase de qualificação para o Euro'2024

Análise: "Estamos desapontados. Quando se sofre dois golos tão rapidamente, é difícil ajustar-se e voltar ao jogo. Não há dúvida de que temos muito trabalho pela frente."

A estreia: "Antes de mais, gostaria de felicitar a equipa checa, que mereceu esta vitória. Hoje nada nos correu bem. Quando se perde dois golos nos primeiros minutos de uma partida, é difícil mudar. Assumo a responsabilidade por isso. É sempre difícil depois das derrotas. Agora temos de analisar esta partida, mas não há dúvida de que precisamos de melhorar muitas coisas. Tivemos muito pouca posse da bola. E quando a tivemos, os nossos rivais atacaram-nos em contra-ataque. Os checos são fortes na transição."

Futuro: "Agora precisamos de arrefecer as nossas cabeças. Nos próximos dias vamos trabalhar tanto no lado mental como no lado tático. O equilíbrio entre a defesa e um bom ataque é extremamente importante, já sublinhei isto durante uma das conferências. Trabalharemos nisto, porque acredito que estes jogadores são capazes de manter este equilíbrio. Queremos marcar golos, mas não os podemos perder tão facilmente."

Reação no próximo jogo: "Este jogo contra a Albânia é muito importante depois de termos perdido o primeiro encontro. Não podemos reagir com raiva. Temos de jogar melhor, estar concentrados. Estou convencido de que vai ser melhor."