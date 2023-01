"Fernando Santos ainda tem muito carisma. Está programado para ensinar e vencer"

O polaco Grzegorz Mielcarski trabalhou com o ex-selecionador nacional no FC Porto.

Fernando Santos tem sido associado ao comando técnico da seleção polaca. Em declarações ao "Sunday Express", o antigo jogador do FC Porto Grzegorz Mielcarski falou sobre a possibilidade de o ex-selecionador nacional rumar à Polónia.

"Se o rumor for verdadeiro, Fernando Santos seria um grande candidato [ao lugar]. Ele já tem alguma idade, mas dentro de si ainda existe muito entusiasmo e carisma. Ele está programado para ensinar a vencer", começou por dizer.

É um homem que defende os seus direitos, impõe as suas condições e os jogadores aceitam-nas, embora não sejam fáceis, porque significam muita disciplina. Mas também é um treinador que se senta com o jogador e fala cara a cara, explica o seu raciocínio", continuou, afirmando depois que Fernando Santos é valorizado em todo o lado.

"Não ouvi Cristiano Ronaldo dizer nada crítico sobre ele, mesmo o tendo colocado no banco [no Mundial do Catar]", concluiu.