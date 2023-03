Fernando Santos ainda não se estreou pela Polónia e já é alvo de críticas

Devido à decisão de impedir os jogadores de prestar declarações aos jornalistas e não só.

Fernando Santos ainda não dirigiu a seleção da Polónia em qualquer partida e já está a receber as primeiras críticas por parte da Imprensa local. E tudo devido à decisão de impedir os jogadores de prestar declarações aos jornalistas, na sequência da polémica levantada pelo guarda-redes Skorupski sobre alegadas divergências entre jogadores devido aos prémios dados pela federação após a participação no Mundial do Catar.

Esta não foi, todavia, a única mudança promovida pelo ex-selecionador de Portugal. Segundo o jornal "Fakt", Fernando Santos ordenou que as mesas às refeições sejam redondas, de modo a que todos os jogadores possam falar entre si, e que os telemóveis sejam desligados nesses períodos. A maior de todas, porém, prende-se com a mudança de lado... do banco de suplentes nos jogos em casa: o técnico luso quer ficar do lado do árbitro auxiliar, de modo a poder estabelecer contacto com este em determinados momentos.

Em termos de plantel, já depois de ter ficado privado de Glik, Piatkowski e Bereszynski para a partida de amanhã na Chéquia, Fernando Santos perdeu ontem mais um atleta: Kozlowski ressentiu-se de lesão sofrida no treino de terça-feira e também abandonou a concentração.