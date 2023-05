Fernando Gomes: "Saúdo com grande alegria e satisfação o Bernardo Silva e o Rúben Dias"

Fernando Gomes saúda Rúben Dias e Bernardo Silva pela conquista do título inglês

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, saudou os internacionais portugueses Rúben Dias e Bernardo Silva, jogadores do Manchester City, equipa que se sagrou campeã inglesa pela terceira vez consecutiva.

"Saúdo com grande alegria e satisfação o Bernardo Silva e o Rúben Dias pela conquista, hoje, do título de campeão da "Premiership", a mais importante competição britânica. Numa época em que ambos se destacaram, pelo talento, trabalho e garra, as suas conquistas engrandecem não apenas os próprios, mas todo o futebol e desporto nacionais", pode ler-se no site da FPF.

A equipa de Pep Guardiola precisava apenas de somar mais três pontos nas três partidas que restavam, mas a derrota do Arsenal na deslocação ao terreno do Nottingham Forest, por 1-0, precipitou a conquista do título pelos citizens.

O presidente da FPF prometeu ainda torcer pela vitória do Manchester City na final da Liga dos Campeões e enviou um forte abraço de amizade e felicitações aos dois internacionais lusos, que estendeu a João Cancelo, atualmente a jogar nos alemães do Bayern de Munique, pelo seu "contributo decisivo" na primeira parte da época dos citizens.

O Manchester City sagrou-se hoje campeão inglês de futebol pela nona vez, ao beneficiar da derrota do Arsenal em casa do Nottingham Forest, por 1-0, em jogo da 37.ª e penúltima jornada da Liga inglesa.

Com a derrota em Nottingham, com um golo solitário de Taiwo Awoniyi (19 minutos), o Arsenal, que liderou a Premier League durante grande parte da temporada e tem apenas mais um encontro para disputar, mantém-se com 81 pontos, já a uns inalcançáveis quatro do Manchester City, que tem 85 e ainda três jogos pela frente.

A equipa de Rúben Dias e Bernardo Silva, além de João Cancelo, que foi emprestado em janeiro ao Bayern Munique, somou o nono título inglês, o terceiro consecutivo e o quinto nas últimas seis temporadas, podendo ainda conquistar esta temporada a Liga dos Campeões e a Taça de Inglaterra, provas nas quais está na final.