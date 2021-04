Fernando Gomes parabeniza Pedro Martins

Presidente da Federação Portuguesa de Futebol aplaude trabalho do técnico português, que conduziu o Olympiacos ao segundo título consecutivo no campeonato grego

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, felicitou os portugueses que integram os quadros do Olympiacos, que no domingo de sagrou campeão grego pela 46.ª vez.

"Felicito todos os portugueses que representam o Olympiacos pela conquista do título de campeão da Grécia. Uma vez mais, treinadores e jogadores deixaram bem vincada a qualidade e o talento no trajeto de sucesso do clube. Pedro Martins tornou-se o primeiro treinador português a sagrar-se bicampeão ao serviço do Olympiacos liderando uma equipa competente constituída por outros treinadores portugueses: António Henriques, Rui Pedro Castro e Luís Antero Lobo. A todos eles, uma saudação especial, bem como ao nutricionista Hernâni Gomes", expressou Gomes, em declarações emitidas pela FPF.

"No campo estiveram mais quatro portugueses: José Sá, Rúben Semedo, Tiago Silva e Bruma. O título conquistado abrilhanta as suas carreiras e eleva bem alto o nome do país. Obrigado!", prosseguiu.

O treinador Pedro Martins orienta o clube desde o início da época de 2018/19 e garantiu desta forma o seu segundo título consecutivo ao serviço do clube do Pireu, depois de ter vencido em 2019/20 o primeiro, sucedendo a Abel Ferreira, campeão no PAOK anteriormente.