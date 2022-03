Fernando Gomes felicita Luís Castro pela conquista da Taça do Emir do Qatar

Luís Castro, vencedor da Taça do Emir no comando do Al Duhail

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, felicitou Luís Castro, treinador que levou o Al Duhail a conquistar a Taça do Emir do Qatar, ao bater o Al Gharafa na final por 5-1.

"Depois da conquista na Ucrânia, somou mais uma vitória no estrangeiro, pelo que deixo uma palavra de agradecimento ao Luís Castro e toda a sua equipa técnica. Obrigado e parabéns", lê-se na mensagem de Fernando Gomes, hoje divulgada pela FPF no site oficial.

Segundo o dirigente, o trabalho do técnico luso, que esta sexta-feira se despediu com um título do Qatar e está a caminho dos brasileiros do Botafogo, "reforça a imagem de qualidade dos treinadores portugueses e do futebol nacional".

O Al Duhail conquistou pela quarta vez, a Taça do Emir, depois de 2016, 2018 e 2019, esta última com o treinador português Rui Faria, ao vencer por 5-1 em Doha, dando a Luís Castro o primeiro título naquele país.

Esta é a primeira Taça do currículo de Luís Castro, campeão na Ucrânia com o Shakhtar Donetsk, em 2019/20, depois de ter vencido a Liga Sabseg pelo FC Porto B em 2015/16.

De resto, o antigo técnico de FC Porto, Rio Ave, V. Guimarães ou Chaves, entre outros emblemas, consegue o primeiro título desde que chegou ao clube, em 11 de agosto de 2021.