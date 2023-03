Fernando Gomes felicita Carlos Queiroz: "Pelas suas mãos se projetou uma geração de ouro"

Presidente da Federação Portuguesa de Futebol deu os parabéns ao antigo selecionador nacional, que esta quarta-feira completa 70 anos.

Carlos Queiroz completa esta quarta-feira 70 anos de vida e 40 de carreira. Entre as muitas felicitações um pouco por todo o mundo do futebol, Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, também fez questão de parabenizar o antigo selecionador nacional, destacando "uma geração de ouro", projetada pelas mãos do agora selecionador do Catar, "que teve nas vitórias dos campeonatos do Mundo de sub-20, em Riade e em Lisboa, conquistas memoráveis e essenciais para o início da transformação" do futebol português.

Leia a mensagem de Fernando Gomes na íntegra:

"Felicito Carlos Queiroz pelo seu aniversário e por uma longa carreira cheia de sucessos e vivências. O País tem necessariamente de estar grato a um treinador que não apenas conquistou títulos desportivos mundiais para Portugal como teve a visão e a competência para olhar mais à frente e criar alicerces fundamentais para o desenvolvimento do futebol português.

Pelas suas mãos se projetou uma geração de ouro que teve nas vitórias dos campeonatos do Mundo de sub-20, em Riade e em Lisboa, conquistas memoráveis e essenciais para o início da transformação do nosso futebol.

Serviu a Federação Portuguesa de Futebol em diferentes períodos deixando sempre a marca indelével.

Desejo longa vida a Carlos Queiroz e a continuação de uma carreira rica em resultados e experiências, partilhando o seu saber e conhecimento pelos quatro cantos do Mundo.

Parabéns professor Carlos Queiroz!"