Ferdinand sugere treinador português para suceder a Solsjkaer: "Deixa tudo o que está a fazer"

Símbolo do Manchester United, num programa online, indicou um ex-adjunto de Ferguson para comandar, no futuro, os red devils

Numa altura em que a direção do Manchester United se debruça na escolha do novo treinador, Rio Ferdinand sugeriu a contratação de Carlos Queiroz, com quem trabalhou em Old Trafford, para render Solsjkaer. O cargo na seleção do Egipto não é obstáculo.

"Que tal o Carlos Queiroz? Penso que se o Manchester United ligar a alguém como Carlos Queiroz, ele deixa tudo o que está a fazer [desempenha o cargo de selecionador do Egipto]", afirmou o antigo defesa dos red devils, no programa "Five with Vibe'.

Queiroz é um homem bem conhecido no seio do Manchester United. Além da época 2002/03, o treinador, de 68 anos, foi adjunto do lendário Alex Ferguson entre 2004 e 2008.

Entretanto, e gorada a chance de Zidane suceder a Solsjkaer, Mauricio Pochettino é apontado como uma hipótese para ocupar o cargo, mas Ferdinand não acredita que o técnico PSG vá abandonar Paris, embora aprove a contratação em 2021/22.

"Penso que Pochettino não vai deixar o PSG durante esta época, é um homem íntegro, de respeito e penso que está grato pela oportunidade no PSG. Eu ponho dinheiro no Pochettino para o início da próxima época", referiu o antigo futebolista.

Solsjkaer foi despedido, no passado domingo, devido aos resultados e nível exibicional da equipa do Manchester United, temporariamente orientada por Michael Carrick.