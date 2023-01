O avançado norte-americano, de 24 anos, é o desejo de Jorge Jesus

De acordo com a Imprensa turca, o Fenerbahçe, de Jorge Jesus, prepara-se para fechar a contratação do avançado Haji Wright, que joga no Antalyaspor, também do campeonato da Turquia.

Para adquirir o avançado norte-americano, de 24 anos, o clube de Istambul está na disposição de desembolsar sete milhões de euros. Além dos passes de Bruma, Sangaré, Lemos e o empréstimo de Zajc.