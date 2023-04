Fenerbahçe pensa noutro português para suceder a Jorge Jesus

Pedro Martins, agora no Al-Gharafa do Catar, está na linha de sucessão de JJ no emblema turco

A continuidade de Jorge Jesus no Fenerbahçe é cada vez mais complicada, dado o forte interesse do Flamengo nos seus serviços e ainda do Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, e o clube turco já está a preparar a sucessão, com outro português em mente.

Pedro Martins, que assumiu recentemente o Al-Gharafa do Catar e já treinou Olympiacos, V. Guimarães, Rio Ave e Marítimo, é um nome a ser considerado pelo presidente dos turcos, Ali Koç, escreve a Imprensa turca.

Pedro Martins, de 52 anos, já treinou em Portugal, Grécia e Catar.