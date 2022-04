Fenerbahçe em Lisboa para levar Jorge Jesus, diz imprensa turca

Turcos voltam a adiantar que o Fenerbahçe tem interesse na contratação de Jorge Jesus.

Segundo a imprensa turca, o presidente do Fenerbahçe está em Lisboa e irá encontrar-se com Jorge Jesus nas próximas horas para tentar convencer o treinador português a orientar o clube na próxima temporada.

Esta, recorde-se, não é a primeira tentativa de Ali Koç, que vê no ex-técnico do Benfica qualidade para assumir a liderança da equipa e devolver o clube aos êxitos do passado.

Atualmente, o Fenerbahçe ocupa o segundo lugar da liga turca a onze pontos do Trabzonspor.