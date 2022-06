Fenerbahçe diz que iniciou negociações com Jesus... mas já tem acordo

Jorge Jesus abraça um novo desafio depois do Benfica

Treinador português já está na Turquia.

Poucas horas depois da chegada de Jorge Jesus à Turquia, o Fenerbahçe colocou um curto texto no site oficial dando conta de que informou a KAP, o equivalente à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) em Portugal, sobre o início de negociações com Jorge Jesus.

"Começaram negociações com o treinador de renome mundial Jorge Jesus para a posição de treinador principal", pode ler-se.

Apesar do referido, o experiente técnico tem já acordo com o clube turco. Ao que apurámos, o presidente do Fenerbahçe, Ali Koç, acedeu às pretensões salariais de Jorge Jesus, que irá receber 7 M€ limpos por ano.