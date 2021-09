Fenerbahçe, de Vítor Pereira, vence e aproxima-se dos líderes na Turquia

Triunfo por 2-1 na receção ao Giresunspor.

O Fenerbahçe, treinado pelo português Vítor Pereira, venceu por 2-1 na receção ao Giresunspor, em jogo da sexta jornada, e colocou-se a um ponto dos líderes da Liga turca de futebol, Besiktas e Trabzonspor.

O holandês Ferdi Kadioglu, logo aos dois minutos, e o internacional alemão Mesut Ozil, aos 64, assinaram os golos da equipa de Istambul, que viu o adversário reduzir o marcador aos 85, por intermédio de Souleymane Doukara.

Após ter cedido um empate e uma derrota nas duas rondas anteriores, o Fenerbahçe retomou o caminho dos triunfos no campeonato e subiu ao quarto lugar, com 13 pontos, os mesmos do Hatayspor, terceiro colocado e próximo adversário do conjunto comandado por Vítor Pereira.

Besiktas e Trabzonspor, ambos com 14 pontos, continuam a dividir o topo da classificação, apesar de ambos terem cedido empates nesta ronda.