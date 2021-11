Fenerbahçe, de Vítor Pereira, soma quarto jogo sem vencer na Turquia

Grande penalidade convertida pelo médio internacional alemão Ozil, aos 90+9 minutos, impediu novo desaire da formação turca no campeonato

O Fenerbahçe, do técnico português Vítor Pereira, somou este domingo o quarto jogo seguido sem vencer na Liga turca de futebol, depois de empatar em casa com o Kayserispor (2-2), no jogo que fechou a 12.ª jornada.

Pereira ficou mesmo a segundos de sofrer a quarta derrota consecutiva no campeonato, mas uma grande penalidade convertida pelo internacional alemão Ozil, aos 90+9 minutos, impediu novo desaire.

Mesmo assim, a equipa do técnico português, que chegou a liderar a prova, continua em crise e ocupa agora o sétimo lugar, com 20 pontos, em igualdade com o campeão Besiktas, mas a 10 do Trabzonspor, que ocupa o primeiro lugar.

Já depois de um penálti falhado por Kahveci para a equipa da casa, o Kayserispor chegou à vantagem pelo grego Kolovetsios, aos 39 minutos, e aumentou a diferença aos 61, pelo avançado suíço Gavranovic.

O Fenerbahçe, que deixou Crespo no banco, acabou por fugir à derrota nos instantes finais, com o esloveno Zajc, aos 85 minutos, a reduzir a diferença, antes do penálti "salvador" de Ozil.

No Kayserispor, equipa que segue no 14.º posto, com 15 pontos, destaque para Miguel Cardoso, que foi lançado na segunda parte, enquanto Carlos Mané não saiu do banco de suplentes.