Fenerbahçe de Vítor Pereira perde primeiros pontos da época

Vitor Pereira, treinador do Fenerbahçe

Redação com Lusa

Empate caseiro contra o Sivasspor

O Fenerbahçe, do treinador português Vítor Pereira, desperdiçou hoje a oportunidade de se isolar na liderança do campeonato turco, ao consentir um empate em casa com o Sivasspor.

Em jogo da quarta jornada, disputado em Istambul, o Fenerbahçe esteve a vencer a partir dos 23 minutos, com um golo do médio inglês Bright Osayi-Samuel, mas ainda antes do intervalo sofreu o 1-1, aos 45 minutos.

O golo do Sivasspor, que é 15.º classificado, apenas com dois pontos, e pode ainda nesta ronda cair para a zona de descida, foi apontado pelo brasileiro Pedro Henrique, na conversão de uma grande penalidade.

O empate deixa o Fenerbahçe com os mesmos 10 pontos do Besiktas, adversário do Sporting na fase de grupos da Liga dos Campeões, e do Konyaspor, numa jornada em que o Trabzonspor, que tem três vitórias em três jogos (nove pontos) pode ainda hoje isolar-se na frente, caso vença na receção ao Galatasaray (sete pontos).