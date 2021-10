Fenerbahçe de Vitor Pereira perde com Alanyaspor e cai para quarto na Turquia

O Trabonspor lidera a tabela, com 24 pontos, mais quatro do que o terceiro, Alanyaspor, e mais cinco do que o Fenerbahçe.

O Fenerbahçe, do treinador português do Vitor Pereira, cedeu hoje um empate em casa frente ao Alanyaspor, a um golo, e viu-se relegado para o quarto lugar da liga turca de futebol.

Na 10.ª ronda do campeonato, podendo ainda o Besiktas, adversário do Sporting na Liga dos Campeões, assomar-se ao "pódio", o visitante Alanyaspor adiantou-se no marcador com um remate de Emre Akbaba, já aos 75 minutos.

Cinco minutos, depois, de cabeça, Serdar Dursun empatou a partida, mas, já nos descontos, o Alanyaspor, com o médio português João Novais a titular, garantiu o triunfo, graças ao cabeceamento bem-sucedido de Efkan Bekiroglu.

O Trabonspor lidera a tabela, com 24 pontos, mais quatro do que o terceiro, Alanyaspor, e mais cinco do que o Fenerbahçe, enquanto o Besiktas está no sexto posto, a três pontos do pódio, mas com uma partida por disputar.